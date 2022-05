Pomezia – Il 29 agosto di due anni fa la fattoria didattica “AgriClo’”, in zona Martin Pescatore a Pomezia, è andata quasi totalmente distrutta da un incendio.

Un dramma per i proprietari Vincenzo e Rita che avevano realizzato un progetto di vita, bruciato con un rogo che pare avesse avuto origine dalla vicina pinetina.

Foto 3 di 3





Dopo due anni e il sostegno di amici, conoscenti e gente comune sono tornati al lavoro. Sono riusciti a ridare vita al loro sogno. Perché come ha detto il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà: “ I sogni non si incendiano”.

Ed è stato proprio il Primo cittadino a fare visita all’azienda turistica evidenziando: “A quasi due anni dal rogo che ha parzialmente distrutto AgriClo’ , sono tornato insieme alle Assessore Delvecchio e Castagnacci nell’azienda agricola di Martin Pescatore.

Una gioia vedere la struttura, guidata da Vincenzo e Rita, di nuovo animata di attività e bambini: abbiamo incontrato i piccoli della scuola Castagnetta in visita didattica.

Perché i sogni si alimentano con l’impegno e la passione che neanche le fiamme possono spegnere”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link