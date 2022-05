Pomezia, I edizione di “Libri sotto le stelle”: una tre giorni dedicata alla lettura

Pomezia – Arriva a Pomezia la prima edizione del Festival letterario “Libri sotto le stelle”, una tre giorni interamente dedicata ai libri e alla lettura, ispirata quest’anno alla grande astrofisica Margherita Hack nel centenario dalla nascita. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno il centro storico di Pomezia sarà teatro di una grande festa a cielo aperto, con presentazioni di libri, spettacoli, letture animate e attività per bambini, premi letterari, street art e musica.

Ad aprire il festival, la Fondazione Margherita Hack con il suo direttore scientifico, Marco Santarelli, che porta avanti l’attività di divulgazione scientifica sviluppata in 10 anni di collaborazione con l’astrofisica. Il progetto “La scienza in valigia”, – libro e spettacolo teatrale – sarà al centro della prima serata del festival. Seguiranno due giornate di incontri con gli scrittori e le scrittrici locali nell’appuntamento mattutino de “Il caffè con l’autore”, ospite d’eccezione la famiglia Tognazzi, il tradizionale Premio letterario internazionale Città di Pomezia giunto alla sua XXXI edizione, il Festival e Premio letterario “Le parole di Lavinia” del Centro Studi Femininum Ingenium, concerti, musica, laboratori per bambini, murales e osservazione delle stelle.

Tutti gli appuntamenti si terranno tra la biblioteca comunale Ugo Tognazzi, il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento, i Giardini Petrucci e piazza Indipendenza.

Il programma completo su https://bibliotecadipomezia.it/progetti/libri-sotto-le-stelle/

