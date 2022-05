Quali saranno le migliori offerte di questo Black Friday 2022?

Tra gli e-commerce che, in occasione del prossimo Black Friday, previsto per il 25 novembre, saranno destinati a far registrare vendite fuori dall’ordinario spicca Mediaworld. La ragione? L’immenso catalogo di prodotti ad alto contenuto tecnologico di cui dispone. Chiunque nutra una minima passione per lo shopping, specialmente per quello online, navigando sul sito ufficiale troverà almeno un articolo da accaparrarsi a prezzi incredibili.

L’aspetto più interessante del “Venerdì Nero” è il fatto di non limitare gli sconti a determinate categorie merceologiche, estendendosi all’intero catalogo. Molto probabilmente, nelle 24 ore del Black Friday compariranno offerte e promozioni davvero irresistibili su smartphone, tablet, notebook e quant’altro rientri nella categoria dell’elettronica di consumo. Gli sconti coinvolgeranno anche televisori e articoli per l’home cinema, oltre a grandi e piccoli elettrodomestici (dai frullatori alle lavatrici). Occorre ricordare come Mediaworld sia stata una delle prime realtà a proporre offerte su climatizzatori ed elettrodomestici in occasione del Black Friday.

Una volta scattata la mezzanotte sarà sufficiente esplorare il sito in lungo e in largo le sue sezioni per trovare offerte per tutti i gusti. E mettendosi d’accordo con amici o parenti sarà più semplice non rischiare di lasciarsi sfuggire le migliori offerte. Negli ultimi anni, il Black Friday targato Mediaworld si è trasformato in un vero e proprio Black November, visto che gli sconti sugli articoli hi-tech realizzati dalle migliori marche si sono estesi a tutto il mese di novembre.

Quali sono state le promozioni del Black Friday di Mediaworld nel 2021?

Le persone che hanno già approfittato in passato delle promozioni del Black Friday Mediaworld sono ben consapevoli di come anche l’edizione 2022 si caratterizzerà per le numerose sorprese. Per avere un’idea in proposito è possibile richiamare alla mente le iniziative adottate per il Black Friday 2021.

Le promozioni, innanzitutto, sono iniziate con netto anticipo, ossia il 1° novembre, riuscendo a stupire gli utenti con sconti che hanno raggiunto anche i 300 euro su determinati articoli. Non è detto che le medesime promozioni siano riproposte quest’anno ma, nel caso non lo fossero, a sostituirle saranno altre offerte non meno allettanti, destinate a fare la felicità di numerosi utenti.

Dove trovare gli sconti del Black Friday Mediaworld?

Da quanto riportato nelle precedenti righe appare chiaro come non cogliere quanto Mediaworld avrà da proporre nella prossima edizione del Black Friday significherebbe perdere un’opportunità preziosa di risparmio. Ma perché il risparmio stesso sia massimo, il consiglio è di prepararsi per tempo, non arrivando all’appuntamento “impreparati”. Sapere dove guardare per trovare gli sconti più interessanti è una priorità.

In tale ambito i siti di codici sconto come ad esempio Discoup.com sono divenuti un vero e proprio punto di riferimento. La notorietà di tali siti è legata alla loro capacità nell’offrire codici sconto Mediaworld in modo assolutamente gratuito, validi e verificati. I coupon sono oggetto di costanti aggiornamenti, volti ad assicurare agli utenti solo promozioni effettivamente utilizzabili.

La newsletter di Mediaworld, servizio anch’esso gratuito, permetterà di ricevere notizie aggiornate, nelle settimane che precedono il Black Friday, sugli articoli presentati con gli sconti più elevati. Scaricare i volantini dell’e-shop costituisce un’ulteriore alternativa per appuntare i prodotti da acquistare durante l’evento.

Non meno importante è consultare con una certa frequenza il sito ufficiale, magari compilando una lista degli articoli che potrebbero divenire oggetto d’acquisto; riportare anche specifiche e prezzi consentirà di fare un raffronto molto utile quando le promozioni avranno inizio. L’iscrizione all’e-shop, effettuata qualche giorno prima, non farà che rendere più veloci le operazioni nel corso del Black Friday, anticipando gli altri utenti.

Mediaworld dispone di diversi account social: Facebook, Twitter, Instagram e canale ufficiale YouTube. Seguendo le pagine e leggendo quanto riportato nei post, le promozioni non passeranno di certo inosservate. L’azienda specializzata in prodotti tecnologici ha piena consapevolezza del richiamo esercitato da tempo dai social network; e questo la porta a proporre nuovi post con frequenza; spesso questi hanno ad oggetto sconti e promozioni particolari.

Cos’è e quando è il Black Friday?

È stato già indicato come il Black Friday avrà luogo venerdì 25 novembre 2022 (in realtà con ogni probabilità le offerte inizieranno nuovamente in anticipo, estendendosi anche ai giorni successivi). La data scelta non è casuale, in quanto, come da tradizione, il Venerdì Nero si svolge il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento americana, prevista quest’anno il 24 di novembre.

L’origine di tale “festa dello shopping” è ancora oggi avvolta nel mistero. Sono due le più probabili. La prima ritiene che il nome Black Friday sia stato coniato, negli anni ’60, dalla polizia di Filadelfia, a sottolineare il traffico caotico provocato dai cittadini intenti a raggiungere le grandi catene di negozi per fare acquisti a prezzo ribassato. La seconda corrente individua l’origine del termine Black Friday nel colore dell’inchiostro solitamente impiegato per segnare sui libri contabili i profitti. E proprio le promozioni del Black Friday permettevano di terminare la giornata in positivo.