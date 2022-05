Santa Marinella, posizionate le prime nuove panchine sul lungomare

Santa Marinella – “Finalmente installate le nuove panchine sul territorio” – lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale di Santa Marinella che prosegue: “A lavoro gli operai comunali impegnati nella sostituzione e collocazione delle 60 nuove panchine acquistate dal Comune di Santa Marinella, che saranno installate nelle diverse zone della Città.

Dopo le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini, le vecchie sedute, ormai inutilizzabili e danneggiate dal tempo, saranno finalmente sostituite, da altre più decorose e confortevoli.

Di queste 60 panchine, 20 saranno posizionate sul Lungomare Marconi e sul Lungomare Pyrgy; le restanti invece collocate nelle diverse zone della Città.

L’intervento è iniziato a Santa Marinella e proseguirà in giornata anche a Santa Severa. Stiamo investendo numerose risorse per rilanciare il nostro territorio, affinché la città torni ad essere pulita, sicura e decorosa”.

