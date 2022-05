“Sono positivo al Covid”. L’annuncio di Bill Gates su Twitter

“Sono risultato positivo al Covid. Sto avendo sintomi lievi e <-ol9″.

Bill Gates ha annunciato la sua positività su Twitter, dove ha sottolineato l’importanza della vaccinazione. “Ho la fortuna di esser stato vaccinato e aver ricevuto la dose booster, oltre ad avere accesso ad analisi e ottime cure mediche”, si legge nel post.

In un altro tweet, il magnate americano ha assicurato che con la sua Fondazione continuerà a “lavorare con i partner e faremo tutto il possibile per garantire che nessuno di noi debba affrontare di nuovo una pandemia”. (fonte: Adnkronos)

