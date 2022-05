Apicoltura urbana: a Fiumicino un nuovo progetto per salvaguardare l’ambiente

Fiumicino – “È risaputo che salvaguardare le api, sempre più a rischio a causa dell’utilizzo dei pesticidi, significa contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Le api, infatti, sono un indicatore importante dello stato di salute dell’ambiente che ci circonda, oltre che elemento fondamentale per la conservazione di gran parte della biodiversità vegetale che ci sta attorno. È per questo che, al giorno d’oggi, le attività di apicoltura e api-didattica assumono una forte valenza educativa, culturale ed ambientale. Sensibilizzare le nuove generazioni sul tema può infatti contribuire a una reale tutela del nostro eco-sistema. Con la mozione presentata in Consiglio abbiamo chiesto a Sindaco e Giunta di attivarsi presso gli uffici per individuare spazi pubblici da dedicare all’apicoltura urbana, coinvolgendo tutta la cittadinanza nella realizzazione di arnie urbane, arnie artistiche, api didattica, educazione alimentare e ambientale, manifestazioni apistiche, mostre, conferenze, incontri e installazioni sul tema. Abbiamo chiesto anche la programmazione di attività didattiche specifiche nelle scuole”. Così, in una nota, i consiglieri comunali del Partito democratico Fabio Zorzi e Paola Magionesi.

