Dragona, arrivano le pedane alle fermate del bus 04

Ostia – E’ stata approvata questa mattina in Municipio X la mozione che porterà alla realizzazione delle pedane in corrispondenza delle fermate della linea bus 04b.

La proposta, avanzata dal presidente della commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo, arriva a seguito delle proteste dei cittadini di Dragona, preoccupati per la loro incolumità.

“In corrispondenza di alcune di queste fermate – ha spiegato Di Matteo – non esistono nemmeno marciapiedi. Un costante pericolo per gli utenti che, mentre attendono il mezzo, vedono sfrecciare le auto. Abbiamo registrato più volte il grido d’allarme dei cittadini e, in considerazione dell’importanza delle istanze, abbiamo puntato i riflettori su via Francesco Donati, via Carlo Casini, via Giovanni Salvaterra e via Tradate, dove saranno realizzate le pedane”.

“Una decisione – sottolinea il consigliere dem – peraltro fondamentale sia per i cittadini e per la loro sicurezza che per gli autisti del mezzo pubblico, perché migliora le condizioni di lavoro alla guida della linea 04 barrato. Ringrazio i componenti della commissione e tutto il Consiglio del Municipio X, che ha accolto le richieste”.

Il provvedimento licenziato dal parlamentino lidense è l’atto finale di un iter che, oltre agli organismi del Municipio X, vede ora, per il progetto della realizzazione delle pedane di fermata, anche l’importante contributo del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità.

