Fiumicino, al via i lavori di asfaltatura del lungomare. E non solo

Fiumicino – “Prosegue incessantemente l’opera di ammodernamento del territorio: in più punti della città si stanno svolgendo delle importanti opere di posa delle fibre ottiche, l’estensione delle reti idriche e fognarie, oltre al potenziamento della rete elettrica”.

Inizia così una nota diffusa da Angelo Caroccia, assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino.

In virtù di tali interventi, spiega, l’assessorato ai Lavori Pubblici sta eseguendo già da diverse settimane la riasfaltatura di molteplici strade sia primarie che secondarie; nei prossimi giorni saranno aperti altri importanti cantieri che, anche se impattanti sulla quotidianità , saranno essenziali per la messa in sicurezza di alcune importanti strade della città, come i cantieri in corso su via Re di Puglia, via della Scafa e di un tratto di via Monte Solarolo, dove si sta riasfaltando tutto l’asse stradale”.

“Da lunedì prossimo – comunica l’assessore – sarà interessato da lavori di asfaltatura tutto il lungomare della Salute: lavori che sicuramente porteranno qualche piccolo fastidio per le attività commerciali, ma che andranno avanti solo per 4 o 5 giorni. Chiediamo quindi un piccolo sacrificio per un risultato che sarà utile a tutti”.

Nelle prossime settimane anche viale di Focene sarà completamente asfaltata, per proseguire poi verso nord con viale di porto, via Castel San Giorgio, Aranova, Testa di Lepre , Passoscuro e Tragliata. “Un programma di asfaltatura importantissimo – conclude Caroccia – in parte in corso ed in buona parte in procinto di partire, che renderà migliore la transitabilità sulle nostre strade”.

