Fiumicino, volano stracci in Consiglio comunale: il centrodestra prepara un esposto al Prefetto

Fiumicino – Continua lo scontro tra centrodestra e Presidenza del Consiglio comunale a Fiumicino. Dopo l’accusa mossa dai consiglieri di opposizione (leggi qui) e la replica della presidente Vona (leggi qui), la minoranza controbatte parlando di “abuso politico” da parte dell’Amministrazione comunale: “Non possiamo che prendere atto di che basso livello di democrazia abbiamo raggiunto e per protesta abbiamo abbandonato l’aula durante una seduta che non doveva esserci!”.

“Secondo l’articolo 52 (punto 1) del regolamento consiliare – spiegano – se i documenti per la seduta non vengono trasmessi nei modi e nei tempo opportuno, e su richiesta dei consiglieri, i lavori possono essere rinviati. Ciononostante, le nostre richieste, con tanto di nota protocollata, non sono state accolte per volontà esplicita, che diventa imperativo e abuso, imputabili solo alla discrezionalità della Presidente del consiglio”.

“Un comportamento discutibile e irrispettoso di ogni forma democratica e istituzionale che non mancheremo di segnalare. Sarà nostra premura adesso presentare un esposto al prefetto per denunciare quanto accaduto”, annunciano i consiglieri Poggio, D’Intino, Costa, Severini, Coronas e Baccini.

