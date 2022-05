Internazionali, Sinner vola ai quarti di finale: lo aspetta Tsitsipas

Roma – Un quarto di finale dalle scintille tennistiche tra Sinner e Tsitsipas. L’altoatesino ha staccato il pass per il match che guarda alla semifinale poco fa al Foro Italico. Agli Internazionali di tennis della riapertura è successo di pubblico e anche in campo l’Italia si fa sentire.

Jannik ha vinto con il serbo Krajinovic per due set a zero (6-2,7-6 e quest’ultimo complicatissimo e deciso al tie break) e il greco lo aveva fatto questa mattina conm Khachanov superandolo per tre set a favore (4-6, 6-0, 6-3). Domani la partita attesa sotto il cielo di Roma. (foto@Federtennis-Facebook)

