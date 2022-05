Karate, alla Premier League di Rabat 25 italiani in gara

Ostia – Tutto pronto per la terza tappa 2020 della Karate 1 – Premier League, in scena a Rabat (Marocco) da venerdì 13 a domenica 15 maggio. Appuntamento importante, che viene sole due settimane prima degli Europei Senior, al quale parteciperanno 238 atleti, tra cui 25 italiani, tutti iscritti con le proprie società di riferimento.

Asia Agus, Giulia Angelucci, Luigi Bisaccia, Pamela Bodei, Lorena Busà, Carola Casale, Francesca Cavallaro, David De Falco, Daniele De Vivo, Gianluca De Vivo, Ahmed El Sharaby, Sofia Ferrarini, Matteo Fiore, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami, Aurora Graziosi, Alessandro Iodice, Carmine Luciano, Lucrezia Molgora, Noemi Nicosanti, Anita Pazzaglia, Michela Pezzetti, Lorenzo Pietromarchi, Elena Roversi e Rosario Ruggiero. Saranno loro a combattere a Rabat.

Il venerdì e il sabato saranno dedicati alle fasi eliminatorie: venerdì con il kata femminile e con il kumite maschile nei -60, 67 e 75 kg e il femminile nei -50 e 55 kg; sabato con il kata maschile e con il kumite femminile nei 61, 68 e +68 kg e il maschile negli 84 e +84 kg. La giornata di domenica sarà invece interamente dedicata alle finali, per il bronzo la mattina e per l’oro il pomeriggio.

Sarà possibile vedere tutti i combattimenti in diretta sul Canale YouTube della Wkf. Mentre, per tenerti aggiornato su sorteggi e risultati, clicca qui. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.