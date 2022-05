La Notte Europea dei Musei arriva al Museo Emilio Greco di Sabaudia

Sabaudia – In occasione della Notte europea dei Musei, manifestazione culturale che si svolge in contemporanea in tutta Europa dal 2005, il cuore culturale della Città delle Dune si accende fino a tarda notte. Il Museo Emilio Greco, sito all’interno del Palazzo Comunale, ospiterà un evento straordinario che intreccia arte, musica e degustazione di vini del territorio. Un’occasione diversa per scoprire la collezione museale, costituita da oltre cento opere dell’artista tra sculture, grafiche, monete e medaglie.

In programma, alle ore 21, una visita guidata illustrerà l’universo artistico di Greco e il suo particolare legame con la città di Sabaudia. Ad arricchire la serata, il Banco di assaggio di vini del territorio di Casale del Giglio e l’accompagnamento musicale di MusicAmo. L’evento è a cura di Mariella Pasotto, Direttore scientifico del Museo Greco, ed è realizzato con il sostegno del Comune di Sabaudia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Evento gratuito e nel rispetto delle norme anti-covid. Visita guidata fino a esaurimento posti disponibili. È gradita la prenotazione al 339-8548674.

