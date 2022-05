Latina, ruba portafogli e carte di credito nello spogliatoio di un supermercato: arrestato

Latina – Nel corso della serata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante hanno proceduto all’arresto in flagranza di un pregiudicato locale quarantenne, per il reato di furto aggravato.

L’uomo, dopo essersi introdotto a più riprese all’interno dei locali adibiti a spogliatoi riservati ai dipendenti di un noto supermercato di Latina, asportava un portafoglio nonché denaro in contante e alcune carte di credito, per poi darsi a precipitosa fuga.

Tale condotta non sfuggiva alla vista attenta di una dipendente, la quale lanciava immediatamente l’allarme al numero unico di emergenza, riuscendo a far bloccare il ladro da alcuni avventori e dagli agenti tempestivamente intervenuti sul posto.

Il malfattore veniva pertanto tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della locale Questura.

Lo stesso ieri è stato giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Latina e, al termine dell’udienza, espletate le formalità di rito, è stato posto in regime di arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

