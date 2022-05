“Maggio dei Libri” a Minturno l’incontro con Militano, autore di “Incendi, emergenza e tutela dell’ambiente”

Minturno – Continuano gli appuntamenti del “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale alla quale, da quest’anno, il Comune di Minturno ha aderito, con l’obiettivo di sottolineare il valore della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile e come risorsa importante per l’intera comunità.

In questa prospettiva si inserisce l’incontro con Francesco Militano, autore del libro “Incendi, emergenza e tutela dell’ambiente”, in agenda venerdì 13 maggio, alle ore 18.30, a Scauri, presso il Labter del Parco Riviera di Ulisse (Area Sieci). L’appuntamento è promosso dall’Associazione “Amici del Libro” e dalla Biblioteca Luigi Raus.

“Anche il nostro territorio, purtroppo, ogni anno è disastrosamente percorso dagli incendi – sottolinea l’Assessore alla Cultura Rita Alicandro -. Perchè e cosa si può fare? Lo scopriremo nell’appuntamento del 13 maggio.

Oltre a quello dell’autore, saranno previsti gli interventi del vicesindaco Elisa Venturo, del coordinatore comunale della Protezione civile Michele Camerota, del responsabile prevenzione incendi dell’Area protetta Andrea Di Biase e del responsabile guardiaparco Giuseppantonio Treglia.

Un’occasione importante per riflettere sul pericolo dei roghi e sulla gestione sapiente e consapevole delle risorse ambientali”.

