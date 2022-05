Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’area depressionaria che nella prima parte della settimana è ancora presente sulle nostre regioni meridionali si sta spostando verso il Mediterraneo orientale e ben presto uscirà definitivamente di scena. Al suo posto è già in fase di rimonta un’area anticiclonica in espansione dall’Europa occidentale, supportata da un crescente flusso di correnti in risalita dal Nord Africa, che favorirà una stabilizzazione del tempo e un aumento delle temperature, destinate a portarsi su valori praticamente estivi. Il rialzo termico coinvolgerà tutta Italia, inizialmente soprattutto il Nord, dove già mercoledì si potranno sfiorare punte di 28/30°C, poi anche il Centro-Sud. Un residuo afflusso di correnti settentrionali, tuttavia, sarà ancora causa di una certa instabilità diurna mercoledì sulle zone interne del Centro-Sud, dove è attesa la formazione di alcuni acquazzoni o temporali che si esauriranno nelle ore serali.

METEO GIOVEDI’ 12 MAGGIO. Sarà un’altra giornata stabile sull’Italia e in prevalenza soleggiata, pur con qualche velatura al Nord e alcuni addensamenti su costa ligure e del basso Tirreno, al pomeriggio in generale lungo le zone di montagna. Aumenteranno ancora le temperature, con punte di 28/30°C non solo sulla Val Padana, ma anche sulle zone interne del Lazio e della Basilicata. In particolare, al Nord: Tempo stabile e soleggiato ovunque salvo qualche addensamento su Liguria centrale e Alpi. Temperature in aumento, massime tra 26 e 30, non oltre i 20 in Liguria. Al Centro: Cieli soleggiati su tutte le regioni. Tra tardo pomeriggio e sera qualche nube più compatta su Sardegna, Abruzzo e Lazio meridionale. Temperature stabili, massime tra 24 e 28. Al Sud: Tempo stabile e cieli poco nuvolosi. In serata nubi sparse su Molise, Campania, Calabria e Sicilia interna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: giornata stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di velature e da clima diurno più caldo; temperature massime localmente prossime i 27-29°C sulle pianure dell’entroterra, in particolare tra Agro Romano, Valle del Tevere, Ternano e Orvietano. Locali foschie mattutine tra pisano e lucchesia. Venti a regime di brezza termica a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì persistono condizioni di instabilità pomeridiana sui settori del basso Lazio e lungo l’Appennino laziale, con acquazzoni e locali temporali; variabilità diurna anche sull’Appennino Umbro-Laziale e isolata sull’alto aretino. Precipitazioni più attenuate in estensione entro sera anche ai settori costieri del Pontino e sul Golfo di Gaeta. Seguirà un rinforzo dell’alta pressione da mercoledì che garantirà una fase stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, salvo residua variabilità lungo l’Appennino. Temperature massime in netto aumento, con valori diurni che raggiungeranno i 27-29°C specie nelle pianure dell’entroterra tra Umbria e Lazio. Ventilazione a regime di brezza termica.

