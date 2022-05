Ostia, il Municipio “punta” sui giovani e s’impegna ad attrezzare l’area del polo universitario

Ostia – Il Municipio X attrezzerà l’area verde di fronte al polo universitario di Ostia, rendendolo un luogo più accogliente per i suoi tanti studenti.

A deciderlo è una mozione presentata dall’assessora all’Ambiente Valentina Scarfagna e dai consiglieri Raffaele Biondo e Margherita Welyam e votata dal parlamentino lidense nella mattinata di giovedì 12 maggio. “Dopo anni in cui io e la consigliera Welyam abbiamo chiesto alla maggioranza di attivarsi per combattere lo stato di abbandono e isolamento che vivono il polo universitario di Ostia e i suoi studenti, oggi abbiamo approvato una mozione per installare arredo urbano nell’area verde antistante – spiega Biondo -. Creare spazi, possibilità e opportunità per i giovani del territorio è uno dei nostri obiettivi”.

“Quello di oggi – precisa – è solo un primo passo che speriamo dimostri all’Università degli Studi Roma Tre che l’Amministrazione vuole dare il suo contributo e prepararsi ad accogliere anche più studenti su questo territorio in un’ottica di ampliamento dell’offerta universitaria”.

