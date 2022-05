Ostia – Nel weekend del 4 e 5 maggio scorsi The Spot Skatepark ha ospitato Neet Working Tour, la due giorni all’insegna del divertimento e dell’informazione organizzata dalla Ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale.

Il Neet Working Tour è una campagna rivolta ai Neet, ovvero quei giovani che tra i 14 ed i 35 anni non studiano, non lavorano e non fanno formazione (Not in Education, Employment, or Training). L’evento organizzato presso The Spot Skatepark ad Ostia è uno degli appuntamenti di un tour lungo tutta la Penisola iniziato lo scorso mese di aprile. “Con lo scopo di raggiungere i giovani nelle loro confort zone, ingaggiarli, metterli a conoscenza dei progetti e delle iniziative che il Governo ha messo in atto. Vogliamo raccontare loro che l’Italia è un Paese per giovani che offre ad ognuno la possibilità di realizzarsi” commenta la Ministra Fabiana Dadone. Undici tappe in totale con l’obiettivo quindi di coinvolgere concretamente i giovani inattivi, sensibilizzarli ed offrire loro momenti informativi in collaborazione con i numerosi partner che hanno deciso di sostenere l’iniziativa.

Ed a proposito di confort zone dei giovani non a caso l’evento è stato organizzato presso The Spot Skatepark, lo skatepark più grande d’Europa, il quale, dopo solo un anno dall’apertura, rappresenta già un luogo sia di carattere sportivo che sociale; questo in quanto capace di offrire ai giovani di Ostia, ma non solo, uno spazio libero, sicuro ed adatto alla pratica ad ogni livello. Infatti, qui si possono trovare aree anche per il relax ed altri urban sport.

L’entusiasmo per la due giorni all’insegna della formazione e del networking è stato espresso direttamente anche dai titolari dello skatepark i quali, sul loro profilo Facebook, hanno voluto ringraziare personalmente la Ministra Per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone “che ha saputo chiamare attorno a sé con grande disponibilità la città di Ostia! Grazie della gentilezza e dell’umanità dimostrata!”.

