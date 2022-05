Roma Sprint Festival, Sabatini vince sui 100 metri T63: “Voglio abbassare il record mondiale”

Roma – Grande festa di sport, a Roma, per la seconda edizione del Nissolino Roma Sprint Festival, primo meeting di alto livello della stagione. L’evento, che si è svolto nell’impianto dello Stadio dei Marmi, ha visto alcuni dei più grandi velocisti italiani e stranieri sfidarsi per la conquista dei titoli 2022.

Particolare interesse ha suscitato la gara dei 100 metri di categoria T63, con Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto ai blocchi di partenza, in quella che è stata la riedizione della finale dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. E come in Giappone, a tagliare per prima il traguardo è stata Ambra Sabatini, che ha preceduto Martina Caironi e Monica Contrafatto. Anche se a fare notizia, più che il risultato, è stata l’atmosfera di sport che si è respirata allo Stadio dei Marmi.

“E’ stata una gara molto bella, combattuta, una di quelle gare che vorremmo sempre vedere perché vissuta con autentico spirito agonistico. Ho dimostrato di essere ancora competitiva ma il mio obiettivo, anche grazie a eventi come questo, è di abbassare ulteriormente il mio record sui 100 metri”, è quanto ha dichiarato Ambra Sabatini.

“Questo arrivo al fotofinish doveva esserci a Tokyo. E’ stato bellissimo, è questo lo sport. Devo ringraziare Ambra, che mi sta spingendo a fare più di quello che ho sempre fatto”, è stato il commento di Martina Caironi.

“Fantastico gareggiare qui, in questo splendido scenario. E’ andata ancora meglio di Jesolo”, ha osservato Monica Contrafatto.

“E’ stato particolarmente bello vedere di nuovo le nostre ‘Charlie’s Angels’ una accanto all’altra, in questo festival che rievoca quella iconica immagine del podio colorato di azzurro di Tokyo, che ha fatto innamorare non solo il movimento paralimpico ma tutto lo sport italiano”, queste le parole del Presidente del CIP Luca Pancalli. (comitatoitalianoparalimpico.it)(foto@Fispes-ComitatoItalianoParalimpico)

