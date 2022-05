Sinner e la tattica per vincere su Tsitsipas: “Dovrò alzare subito il livello di gioco”

Roma – E’ un quarto di finale sentito e molto atteso agli Internazionali di tennis, quello di domani. Non solo perché scenderanno in campo tra i campioni più importanti del circuito dell’Atp mondiale, ma anche perché uno di questi è un beniamino di casa. Oggi pomeriggio Jannik Sinner ha conquistato il match che guarda alla semifinale vincendo con Krajinovic (leggi qui). E a margine dell’incontro, su domanda dell’avversario di domani, ossia Stefanos Tsitsipas, l’azzurro ha risposto alla stampa, accorsa al Foro Italico: “In Australia Tsitsipas ha giocato bene, io meno. Qui siamo sulla terra però ed è diverso”. Sinner perse agli Australian Open e sotto il cielo di casa, potrà probabilmente prendersi una rivincita che non sembra impossibile: “Anche lui sta giocando bene fin qui – sottolinea l’altoatesino – ho visto la partita di oggi e ha alzato velocemente il suo livello. Sicuramente sarà un buon test per me per capire dove sono migliorato”.

“Con Vagnozzi stiamo lavorando tanto – spiega Sinner descrivendo il lavoro cominciato alcuni mesi fa e proseguito sino a oggi con il suo nuovo allenatore – ma non solo sul cambiare il gioco. Anche sull’essere più intelligenti e capire cosa fa l’avversario. Ci sto riuscendo bene a tratti, come oggi nel primo set. In allenamento chiaramente è più semplice”. E con il cuore e la mente al quarto di finale delle stelle, dice: “ Domani sarà una gara dove dovrò stare più sul mio gioco per alzare subito il livello”.

(foto@Federtennis-Facebook)

