SiVinceTutto SuperEnalotto, la fortuna bacia Ostia: centrato un 5 da oltre 5mila euro

Ostia – Nessun “6” nel concorso SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 11 maggio 2022 (combinazione vincente 3 4 14 38 81 86) ma centrato un ‘5’ da 5.609,29 euro. La vincita è stata realizzata a nel Derby Bar Pollini Fabrizio in via Vasco De Gama 53-55, a Ostia, con una schedina cartacea SVT, come riporta Agimeg.

In luce anche 175 ‘4’ da 77,30 euro, 1.668 ‘3’ da 36,10 euro e 9.079 ‘2’ da 9,43 euro. In totale, nell’ultimo concorso sono state centrate 10.923 vincite per un importo complessivo di 164.966,56 euro.

Giocare con il SiVinceTutto è semplice, basta scegliere almeno 12 numeri su 90, al prezzo di 5 euro. Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell’estrazione, ogni mercoledì alle ore 20:00. Si vince indovinando 6-5-4-3 e anche 2 numeri della combinazione estratta.

