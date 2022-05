Torrimpietra si tinge de “I colori del cuore”: il libro di Rosario Stabile

Fiumicino – Sarà una domenica pomeriggio da non perdere quella del 15 maggio presso lo spazio artistico “Tracce d’Arte” a Torrimpietra.

Alle ore 18, in via Ottavio Petrucci 12, per la rassegna “Il Maggio dei libri” sarà possibile dialogare con Rosario Stabile, l’autore de “I colori del cuore”.

Rosario è alla sua quarta fatica letteraria: ha esordito infatti nel 2006 con il romanzo breve “La rosa rossa”, mentre nel 2010 ha pubblicato la sua autobiografia “Un giglio fragile”, seguita nel 2016 dalla raccolta “La rondine innamorata e altri racconti”.

Ora con “I colori del cuore” l’autore, che è affetto dalla distrofia di Duchenne ed è costretto sulla sedia a rotelle dall’età di otto anni, racconta la storia di Matteo, un ragazzo che vive con spensieratezza la sua quotidianità, nonostante questa sia appesantita da una sedia a rotelle.

“Matteo – spiega Rosario – non è il suo handicap: è amicizia, passione, teatro… e sarà proprio il teatro ad avvicinarlo a Silvia, sua nuova compagna di classe e protagonista femminile nella rappresentazione di Romeo e Giulietta, di cui Matteo è regista.

Una dolce storia d’amore, di amicizia e crescita, che insegnerà a Matteo – e anche al lettore – a guardare oltre ciò che si vede a una prima occhiata, a capire che siamo molto più del nostro dolore”.

Ma Rosario Stabile non è solo un autore di talento, è anche un ragazzo dal cuore d’oro: da sempre impegnato nel sociale, con il ricavato delle vendite dei suoi libri, sostiene progetti a favore delle popolazioni dell’Africa e del Sudamerica, attraverso l’associazione “Insieme per l’unità dei popoli Onlus”.

Grazie ai proventi dei primi libri ha contributo a diversi progetti e gli sono state intitolate un’aula della comunicazione in Perù e un centro nutrizionale in Uganda; ora con “I colori del cuore” sta contribuendo alla costruzione di un acquedotto in Burundi.

