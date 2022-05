Civitavecchia – Alle 7 di questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per un incendio imbarcazione ormeggiata al porto turistico Riva di Traiano.

Gli uomini della caserma Bonifazi sono immediatamente giunti sul posto con l’equipaggio della 17A, l’auto botte AB17 e gli Specialisti Nautici con l’imbarcazione antincendio VFR12.

La barca a vela di circa venti metri di lunghezza è stata tolta dall’ormeggio e portata a largo per evitare che altri natanti attraccati al molo potessero essere coinvolti dall’incendio.

Una volta in sicurezza i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno proseguito le operazioni di spegnimento dell’imbarcazione con l’ausilio della motobarca Vrf 12.

