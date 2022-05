Conference League, febbre da finale: a Fiumicino maxischermo per Roma-Feyenoord

Fiumicino – Cresce la febbre da finale per la Roma che il 25 maggio affronterà il Feyenoord. I biglietti per lo stadio di Tirana (appena meno di 20mila posti) sono andati a ruba e per i tanti tifosi che seguiranno il club capitolino da casa iniziano a spuntare alternative. Il Campidoglio sta valutando se aprire o meno l’Olimpico dopo la bocciatura del maxi schermo da parte dei supporters giallorossi che sui social hanno gridato un secco “no” perché “porta sfiga”.

Altra aria tira invece sul litorale romano, dove, in collaborazione con il club “Fiumicino Giallorossa” e il “Roma Club Fiumicino Portus” è previsto un maxischermo a piazzale Borsellino per la proiezione della finale di Conference League. L’appuntamento è per il 25 maggio e il fischio d’inizio è alle 21. Nell’area della proiezione, precisa il sindaco Montino, varranno le stesse regole previste all’interno degli stadi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link