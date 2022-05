Classe 1989, Matteo Crisanti, l’itinerante Chef vastese, diplomatosi all’Istituto Alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria, inizia la sua carriera lavorativa dapprima in Italia, per poi iniziare la sua avventura dietro i fornelli di alcune delle migliori cucine d’Europa e del mondo. Tra queste, spiccano soprattutto le esperienze lavorative a Barcellona, a Castelldefes precisamente, per poi approdare nelle brigate londinesi e irlandesi dello chef tedesco Heinz Beck. Più in là, inizia anche a lavorare per un altro portento dell’alta cucina nel mondo: l’Australiano Nail Perry. Attualmente e l’esecutive chef della struttura Baia del Sole in località San Nicola a Vasto. Qui vi proponiamo una delle sue gustose ricette: la Fettuccia con aglio nero, gambero rosa e lenticchie soffiate.

La ricetta: Fettuccia con aglio nero, gambero rosa e lenticchie soffiate

Ingredienti

Pasta all uovo “Fettuccia” o “Tagliatella”

G. 300 gambero rosa

N. 2 spicchio aglio nero

G. 200 lenticchie verdi

G. 50 zenzero fresco

G. 30 peperone rosso dolce in polvere

Olio Evo q.b.

G. 20 prezzemolo

Preparazione

1. Tagliare lo zenzero e l’aglio a pezzettini e mettere in infusione con l’olio di oliva in frigo per una notte.

2. Sgusciare i Gamberi e pulirli bene, passando il carapace all’estrattore ricavando una crema, mentre la polpa tagliata a tartare .

3. A parte mettere in ammollo per poche ore le lenticchie, scolarle, asciugarle e friggerle in olio bollente ricavando le lenticchie soffiate. Riposare

4. Ricavare l’olio scartando l’aglio e lo zenzero aggiungere la crema di gambero e il prezzemolo.

5. Cuocere la pasta in acqua salata e finirla in padella con una spolverata di peperone dolce trito e le lenticchie soffiate.

6. In ultimo impiattare ed inserire sopra la pasta la tartare di gambero condito con olio sale e pepe.

