Grando: “Consegnata ufficialmente la nuova Caserma dei Carabinieri”

Ladispoli – “Giornata storica per Ladispoli. Dopo un percorso lungo e impegnativo abbiamo finalmente consegnato la nuova Caserma all’Arma dei Carabinieri”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando, ha annunciato la consegna della nuova struttura di via dei Narcisi all’Arma. Il complesso è composto da due edifici e, oltre ad ospitare la sede operativa dei militari, è dotato di parcheggi per i mezzi e anche di alloggi dedicati.

“Questa sede -ha proseguito Grando- più spaziosa e all’avanguardia rispetto a quella di Via Livorno, consentirà all’Arma di lavorare nelle migliori condizioni.

La nuova caserma, insieme al commissariato di Polizia che ha aperto poche settimane fa, è la risposta concreta alle richieste dei cittadini di avere un maggiore presidio delle Forze dell’ordine sul territorio. Un doveroso ringraziamento da parte mia a tutte le persone che hanno collaborato per il raggiungimento di questo ambizioso traguardo, del quale siamo orgogliosi”.

