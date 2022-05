Le stelle del calcio nella classifica economica di Forbes: Messi il più pagato

E’ ancora Lionel Messi lo sportivo più pagato al mondo nel 2021. Uno dei simboli del calcio degli anni 2000 ha guadagnato circa 130 milioni di dollari di entrate (circa 125 milioni di euro). La cifra è stata indicata dalla rivista americana Forbes: l’argentino precede LeBron James e Cristiano Ronaldo.

Torna Messi al primo posto della classifica stilata dai media specializzati statunitensi, dopo che era stato scavalcato dall’asso delle arti marziali miste Conor McGregor. Dei suoi 130 milioni di dollari di reddito lordo (come nel 2019 e nel 2020, quando ancora giocava nel Barcellona), 75 milioni di dollari (72 milioni di euro) provengono dal suo contratto (riconoscimenti e stipendi cumulativi) con il club parigino e 55 milioni dalle sue attività di sponsorizzazione, in particolare Adidas, Budweiser e Pepsi Cola. Una vera e propria azienda Messi, come accade per le stelle del calcio odierno e come è anche per Cristiano Ronaldo.

Quest’ultimo, tornato al Manchester United all’inizio della stagione, ha avuto 115 milioni di dollari di ricavi (110 milioni di euro). Ha emolumenti equilibrati, dal momento che 60 milioni provengono dal proprio contratto sportivo e 55 da altre attività, in particolare sponsorizzazioni.

Con loro, la stella del Paris St Germain Neymar, è invece quarto per il mondo del pallone.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.