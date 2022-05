Nuoto paralimpico, 23 azzurri per i Mondiali di Madeira

Roma – Ad un mese esatto dall’inizio del mondiale, il direttore tecnico della Nazionale di nuoto paralimpico, Riccardo Vernole, ha ufficializzato i nomi dei 23 azzurri (14 uomini – 9 donne) che parteciperanno al Campionato del mondo World Para Swimming in programma al Complexo de Penteada di Funchal a Madeira, (Portogallo) dal 12 al 18 giugno.

Uomini

AMODEO Alberto Polha Varese

BARLAAM Simone G.S. FF.OO./Polha Varese

BEGGIATO Luigi G.S. Fiamme Gialle/Circolo Sportivo Guardia di Finanza

BETTELLA Francesco G.S. FF.OO./Civitas Vitae Sport Education

BICELLI Federico Polisportiva Bresciana no Frontiere

BOCCIARDO Francesco G.S. FF.OO./Nuotatori Genovesi

BONI Vincenzo G.S. FF.OO./Caravaggio Sporting Village

CIULLI Simone G.S.Fiamme Azzurre/Circolo Canottieri Aniene

FANTIN Antonio G.S. FF.OO./SS Lazio nuoto Ssd

MARIGLIANO Emmanuele Asd Centro Sportivo Portici

MENCIOTTI Riccardo Circolo Canottieri Aniene

MORELLI Efrem G.S. FF.OO./ Canottieri Baldesio Asd

MORLACCHI Federico G.S.Fiamme Azzurre/Polha Varese

RAIMONDI Stefano G.S.FF.OO./Verona Swimming Team

Donne

BERRA Alessia Polha Varese

BOGGIONI Monica G.S. FF.OO./ AICS Pavia Nuoto

GHIRETTI Giulia G.S. FF.OO./ Asd Ego Nuoto

GILLI Carlotta G.S. FF.OO./Rari Nantes Torino

PALAZZO Xenia Francesca G.S.Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team

PROCIDA Angela G.S. FF.OO./ Asd Centro Sportivo Portici

RABBOLINI Martina Non vedenti Milano

SCORTECHINI Alessia Circolo Canottieri Aniene

TERZI Giulia Polha Varese

DELEGAZIONE

Presidente Roberto Valori

Capo Delegazione/Segr.Generale Fabrizio Daffini

Direttore Tecnico Riccardo Vernole

Medico Federale Stefano Maria De Luca

Atti Internazionali Valentina Barbera

Ufficio Stampa Giada Lorusso

Addetto alle Spese Simone Conversini

Tecnico Federale Vincenzo Allocco

Tecnico Federale Federica Fornasiero

Tecnico Federale Matteo Poli

Tecnico Federale Enrico Testa

Tecnico Federale Massimiliano Tosin

Tecnico Micaela Biava

Fisioterapista Lia Fusco

Fisioterapista Claudia Maselli

Infermiera Elisabetta Carestia

(finp.it)(foto@Bizzi-Cip)

