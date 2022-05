Pomezia, al via la stagione balneare 2022: a Torvaianica spiagge plastic e smoke free

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanza balneare 2022 con cui si stabilisce l’avvio della stagione balneare il 14 maggio prossimo e fino al 31 ottobre 2022.

Tutti i titolari di concessione demaniale marittima dovranno mettere in atto le precauzioni per rendere sicura la presenza degli utenti sull’arenile e all’interno della propria concessione, anche in relazione alla misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dove compatibile con norme ancora non superate.

Clicca qui per leggere tutti i dettagli, i divieti e le regole dell’Ordinanza

Dovranno essere messi a disposizione prodotti igienizzanti per gli utenti, riorganizzati gli spazi al fine di evitare assembramenti, con una distanza di almeno 1,5 m tra i lettini e un’area di 10 mq per ogni ombrellone.

Sulle spiagge libere saranno garantite, come ogni anno, otto postazioni di salvataggio con assistente bagnante, defibrillatore e sedia job per disabili. Da metà giugno fino a metà settembre tutti i giorni dal lunedì alla domenica ininterrottamente a partire da un’ora prima e fino ad un’ora dopo gli orari di balneazione sarà assicurato il servizio di salvataggio.

Cittadini e turisti dovranno rispettare il divieto di assembramento, gli obblighi di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, tra lettini, teli e sdraio di almeno 1,5 m e di almeno 5 m tra ombrelloni.

Le spiagge di Torvaianica si confermano plastic e smoke free per una sempre maggiore tutela dell’ambiente e di riduzione dei rifiuti plastici.

