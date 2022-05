Pulizia delle spiagge, tornano gli appuntamenti del Wwf a Ostia e Focene

Tornano gli appuntamenti del Wwf per la pulizia delle spiagge di Ostia e Fiumicino. Quest’anno, i volontari si concentreranno sulle spiagge di Castel Fusano e Focene.

“Rimboccarsi le maniche per ripulire i luoghi naturali – come spiagge, boschi, prati e aree verdi in generale – è un’attività molto apprezzata perché diventa anche un’ottima occasione di aggregazione e di condivisione – spiegano dal Wwf -. Ci capita di incontrare persone impegnate a raccogliere rifiuti sulle spiagge e nelle aree naturali anche a livello individuale. E’ un’attività che dona una soddisfazione tangibile: ridare dignità e bellezza a luoghi che prima sembravano degradati”.

“Rimuovere i rifiuti, soprattutto le plastiche (ossia rifiuti che si degradano in decine, talvolta centinaia, di anni) è un momento educativo importantissimo in quanto ci induce a fare riflessioni sul problema della produzione dei rifiuti. Purtroppo è esperienza quotidiana trovare tanto materiale plastico abbandonato che poi andrà a generare microplastiche: pezzetti di lunghezza non superiore ai 5 millimetri, che possono entrare nei cicli biologici, nelle catene alimentari degli animali marini di cui ci nutriamo e quindi arrivare all’uomo”.

Ecco, allora, gli appuntamenti:

sabato 21 maggio : Focene Nord, Marenostrum, ore 9.00;

: Focene Nord, Marenostrum, ore 9.00; domenica 22 maggio : Osti, Castel Fusano, Oasi della duna di Ostia, ore 9.00;

: Osti, Castel Fusano, Oasi della duna di Ostia, ore 9.00; sabato 11 giugno: Focene Nord, Marenostrum, ore 9.00.

Si raccomanda di partecipare muniti di un paio di guanti da giardinaggio, cappellino e borraccia d’acqua.

Per aderire alle iniziative, inviare un messaggio WhatsApp al numero 3478238652.

