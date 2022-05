Azzurri sempre protagonisti a Pleven (Bulgaria) nel Gran Premio “Gen. Lavrov”. Nell’ultima giornata di gare è lo skeet a regalare le emozioni più intense. Dopo l’exploit della squadra di trap di ieri, oggi le pedane del VIA Shooting Range di Pleven hanno visto trionfare gli Azzurri del commissario tecnico Andrea Filippetti. Il bilancio tricolore è stato: 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo.

Nella gara maschile si sono imposti Erik Pittini (Fiamme Oro) di Treppo Lugosello (UD) e Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano, rispettivamente primo e secondo nell’individuale, ma ottima è stata anche la prestazione di Emanuele Fuso (Esercito) di Spello (PG), quarto ma oro a squadre con i compagni grazie al totale di 349/375.

Pittini è stato il migliore al termine delle tre serie di qualificazione con 121/125 ed ha meritato l’ingresso nella finalissima grazie al 29/30 concretizzato nella semifinale. Con lui nella finalissima Palmucci quarto in qualifica con 115/125 e poi qualificatosi alla corsa alle medaglie con 39/40.

I due azzurri sono stati i protagonisti del duello conclusivo per l’oro e l’argento ed il friulano ha battuto il compagno d’avventura con 38/40 a 36/40. Terzo il greco Vasilios Tsakiris.

Tutto azzurro il podio al femminile. A raggiungere la vetta è stata Giada Longhi (Carabinieri) di Varco Sabino (RI), oro con 118/125, mentre l’argento ed il bronzo sono andati, rispettivamente, a Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) con 116/125 ed a Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT) con 112/125.

Sommando le medaglie dello skeet a quelle del trap la squadra italiana torna in patria con 6 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Ottimo bottino per i commissari tecnici Rodolfo Vigano e Andrea Filippetti, entrambi giustamente soddisfatti della prestazione dei loro tiratori. (coni.it)(foto@Fitav-FederazioneItalianaTiroaVolo-Facebook)

