SITUAZIONE. L’anticiclone sub tropicale appena giunto sull’Italia dovrà fronteggiarsi nel weekend con una prima insidia. Una perturbazione atlantica associata ad un vortice sul nord Europa che transiterà velocemente tra Francia e Germania e che sarà in grado di demolire seppur temporaneamente il bordo più settentrionale dell’alta pressione. Queste infiltrazioni umide e instabili porteranno dei rovesci e dei temporali e non solo nelle ore centrali della giornata come potrà invece accadere tra giovedì e venerdì.

METEO SABATO 14 MAGGIO. La giornata di sabato si aprirà già con una certa instabilità sul Nordest, piogge e rovesci anche temporaleschi saranno possibili su Alpi e Prealpi tra Veneto e Friuli con un locale coinvolgimento anche dei settori di pianura. Nel pomeriggio i temporali potranno interessare anche le Alpi e le Prealpi occidentali e centrali con il rischio che qualche fenomeno sfori ancora sulle pianure limitrofe tra la Lombardia ed il Triveneto. Sul resto della Penisola tempo soleggiato e stabile pur con la possibilità di qualche isolato temporale di calore sull’Appennino ligure e quello Tosco Emiliano. Le temperature saranno ancora di stampo estivo su tutta la penisola con punte fino a 29/30°C sulle pianure del Nord e le zone interne del Centro-Sud.

METEO DOMENICA 15 MAGGIO. La giornata di domenica dovrebbe risultare migliore perché la perturbazione si sarà allontanata, tuttavia qualche strascico di instabilità potremo ancora trovarlo nelle ore centrali della giornata. Riteniamo possibile ancora qualche temporale seppur in forma isolata su Alpi/Prealpi e Appennino sia centro settentrionale che meridionale. Altrove le condizioni dovrebbero restare soleggiate. Non sono previste grandi variazioni di temperatura salvo una leggera diminuzione sulle regioni centro settentrionali nei valori massimi.

SABATO: ancora una giornata stabile su Toscana, Umbria e Lazio, caratterizzata da prevalenza di cieli sereni o leggermente velati, salvo variabilità diurna lungo l’Appennino specie Tosco-Emiliano, associata a locali piovaschi sui crinali di confine con l’Emilia. Clima diurno caldo, con valori di temperatura massima prossimi i 28-30°C nelle pianure dell’entroterra e nei fondovalle. Venti a regime di brezza termica, a tratti moderati.

DOMENICA: giornata stabile e con sole prevalente sui settori centro-occidentali di Toscana e Lazio, al pomeriggio variabile con qualche nube sui settori interni Tosco-Umbri e locale instabilità lungo le aree appenniniche e pre-appenniniche (specie Toscane) associata a brevi piovaschi . Clima diurno caldo, con valori prossimi i 30°C sulle pianure dell’entroterra tra Umbria e Lazio. Venti a regime di brezza termica. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Fase stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con alta pressione di matrice sub-tropicale in rinforzo e temperature massime in aumento su valori estivi; punte di 28-30°C sulle pianure dell’entroterra tra Lazio e Umbria. Ventilazione a regime di brezza termica. Nuova variabilità nel corso di domenica lungo le aree appenniniche e pre-appenniniche, con possibili locali piovaschi più probabili sull’Appennino Tosco-Emiliano, soleggiato e asciutto altrove.

