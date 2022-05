Musetti: “La mia presenza al Roland Garros è sicura”

Roma – Lorenzo Musetti si fa testimonial di vita al Tennis & Friends in svolgimento al Foro Italico, accanto agli Internazionali. L’azzurro a margine di questo evento ha dichiarato alla stampa: “Sto molto bene, lunedì ho l’ultima risonanza di controllo, ma la mia presenza a Parigi è assicurata”.

Un infortunio muscolare lo aveva costretto a rinunciare proprio alla competizione di casa. Lo rivedranno i suoi tifosi sul rosso del Roland Garros.

(foto@Federtennis-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.