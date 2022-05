Patto d’acciaio Fognini-Bolelli: è semifinale agli Internazionali

Roma – Coppia di ferro e fino in fondo. Fabio Fognini e Simone Bolelli sono in semifinale nel doppio agli Internazionali d’Italia.

Hanno sconfitto al super tie-break il duo composto dai tedeschi Mies e Krawietz col punteggio di 6-7, 6-4, 11-9 in due ore e un minuto. Saranno di nuovo in campo oggi e affronteranno i serbi Mektic e Pavic.

(foto@Federtennis-Facebook)

