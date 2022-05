Pista Nations Cup di ciclismo: Fidanza si prende l’oro nello scratch e torna alla vita

La favola di Martina si compie in Canada alla Pista Nations Cup. L’atleta azzurra si prende un oro che ha il sapore del ritorno alla vita. Il destino ha aspettato la nuova campionessa dello scratch. Un ciclismo vincente per l’Italia e un ciclismo della rivincita per la Fidanza. A dicembre per lei c’era stata una difficile ma speranzosa operazione al cuore e nel maggio del 2022, cinque mesi dopo è avvenuto il suo ritorno alle gare. Ma non solo. Era tornata in pista nello scorso mese di marzo alla Nokere Koerse Donne 2022 e una brutta caduta le aveva causato una doppia frattura alla colonna vertebrale con lungo stop annesso.

Due tunnel bui da superare per Martina, prima l’uno e poi l’altro. Ma probabilmente lo sport diffonde ancora un messaggio di speranza e la Fidanza si è fatta strumento. Non ha mai mollato Martina ed è risalita in sella, fino al successo di stanotte. Un intervento al cuore di ablazione dell’atrio venticolare destro ad Ancona per una tachicardia, l’ha riportata alla vita e all’agonismo: “Non vediamo l’ora di rivederti in sella”. Scriveva allora una nota della Federciclismo sui social e lei sorrideva felice dopo l’intervento nel letto di ospedale. Ora Martina sorride ancora più felice sul podio e sul primo gradino che sa di un nuovo inizio. Per lo sport e per la vita.

Un grandissimo finale in gara per l’atleta bergamasca. Ha vinto sull’olandese Lonneke Unekenm, e l’americana Lily Williams.

Al momento il medagliere azzurro dopo le 5 del secondo giorno (1 oro, 2 argenti e 2 bronzi) conta 7 medaglie.

Il commento di Marco Villa, raggiante per la sua atleta: “Un bell’esordio in maglia iridata di Martina, soprattutto se consideriamo che arriva a 10 giorni dal rientro alle gare, dopo lo stop per l’infortunio alle vertebre. Segno che ha lavorato molto bene nei mesi scorsi”.

(foto@federciclismo.it)

