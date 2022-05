Carambola tra auto e moto, incidente mortale sulla Roma-Fiumicino. Traffico in tilt

Fiumicino – Sull’autostrada A91 “Roma-Fiumicino”, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 16,000, è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione aeroporto.

Nell’incidente che ha coinvolto auto e moto, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è morta.

Il traffico è stato deviato.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

