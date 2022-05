Da Ostia agli Europei di mezza maratona: Ungania è oro master a squadre

Ostia – Una campionessa europea a squadre e vicecampionessa individuale di Ostia di mezza maratona. E’ Giovanna Ungania, atleta della Oso Old Stars Ostia che oggi è salita sul podio per ben due volte. Mette al collo due medaglie: l’oro insieme alle altre azzurre della Nazionale master e l’argento individuale nella 21 km continentale. Lo ha fatto a Grossetto, in occasione degli emozionanti Campionati Europei Master.

Un successo importante per la società di atletica di Ostia che continua a vincere e un podio da ricordare per un’italiana in terra italiana. Giovanna ha in palmares di allori e record personali nella categoria Sf 50 dei master e nelle varie gare a cui ha partecipato. Ha aggiunto in bacheca un alloro d’oro e uno d’argento tutti da coccolare e da far crescere nelle prossime gare. Una classe vincente quella dei master e soprattutto per la Oso.

Grande la soddisfazione del presidente della Oso Ferdinando Colloca e il suo allenatore Enrico Ruffini: “Bravissima Leonessa!”. Scrivono su Facebook.

(foto@OldStarsOstia)

