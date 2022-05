A Muso Duro: stasera la fiction sulla vita del Dott. Maglio di Ostia

Ostia – Una storia rivoluzionaria quella di Antonio Maglio. Sarà raccontata questa sera su Raiuno alle 21,30. Il medico dell’Inail curò ragazze e ragazzi prima, e poi migliaia di persone dopo, grazie alla ‘sport terapia’. Persone che non potevano camminare, muoversi, vivere una vita normale trovarono speranza e futuro nello sport e il Dott. Maglio, in collaborazione con il Dott. Guttman a Londra, portò le prime Paralimpiadi della storia a Roma 1960 svolte da suoi pazienti. Fu suo il sogno di organizzare dei Giochi per chi era affetto da paraplegia o disabilità. E lo fece sotto il cielo di Ostia.

Curò i suoi malati (che lui non considerava tali) a Villa Marina, ora Centro Paraplegici di Ostia a Stella Polare. Lo fece con accanto sua moglie Maria Stella, che negli anni successivi alla sua scomparsa, ha portato sempre testimonianza della sua attività. Come accade tuttora.

Oggi l’eredità di Maglio è imponente. I campioni paralimpici italiani scrivono la storia ai Giochi e diffondono messaggi di speranza e di futuro, ricordando l’opera di Maglio ogni volta. E milioni di persone usufruiscono di cure che con Maglio hanno cominciato il loro cammino. Una storia straordinaria di una vita dedicata alla medicina alla vita degli altri, per creare futuro e certezza. Lo sfondo di Ostia e del suo mare, questa sera farà da scenario alla fiction girata e confezionata dal regista Marco Pontecorvo ‘A muso duro’. Alle 21,30 su Raiuno.

