“I ribelli degli stadi” protagonista della rassegna “Minturno tra le pagine”

Minturno – Grande partecipazione per il secondo evento della rassegna letteraria “Minturno tra le pagine”: la presentazione del libro “I ribelli degli stadi” di Pierluigi Spagnolo, giornalista della Gazzetta dello Sport. L’incontro si è svolto all’interno dell’area di rigore dello stadio Caracciolo Conte ed è stato moderato dal giornalista sportivo Vito Coppola che ha dialogato con l’autore e con il curatore dell’evento, Massimiliano Messore.

“Sono pienamente soddisfatto dell’evento. Abbiamo dimostrato che il vizio di leggere si può prendere ovunque. Infatti, credo che una lettura e un dibattito su un libro, al centro dell’area di rigore di un campo di calcio sia difficile da pensare e realizzare, soprattutto perché per la tematica del libro di Pierluigi Spagnolo è un po’ particolare. Ma siamo riusciti a farlo, grazie alla bravura di Pierluigi e a Vito Coppola che ha magistralmente guidati l’evento, riuscendo a calamitare l’attenzione del pubblico.

Vorrei ringraziare Daniele Amitrano, per la bellissima introduzione e per la lettura, e l’amico Gianni Ciufo, per gli aneddoti storici sul tifo Minturnese. Poi credo che la scena più bella dell’incontro sia stata vedere i bambini che giocavano a calcio nella porta opposta. Queste sono cose che ti riconciliano con la vita: un bel libro, aria pura e sport” dichiara Messore.

