Fiumicino – “Ringraziamo la squadra del Baskin Fiumicino che è tornata dal torneo interregionale di Pistoia soddisfatta e felice per gli importanti risultati raggiunti, anche se non è salita sul podio”. A parlare sono l’assessore allo Sport, Paolo Caicchio, e il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“Il torneo, svoltosi presso il Palabertolazzi Montale, ha visto contendersi il passaggio alle qualificazioni nazionali delle tre squadre regionali di Toscana, Lazio e Campania, tra le quali ha prevalso la ‘Baskin Pistoia – Sport per tutti’ – spiegano -. La compagine, coordinata dall’Associazione Sportiva M.B. Sporting Clug Maccarese-Fiumicino, composta da ragazze e ragazzi con e senza disabilità, è la testimonianza di quanto lo sport sia inclusivo, solidale e aggregativo”.

“Grazie ad un impegno congiunto tra l’assessorato allo Sport e Trasporti, la società responsabile del Tpl Trotta Bus Service S.p.A. e la stessa associazione sportiva proseguono Calicchio e Di Genesio Pagliuca -, la squadra ha potuto usufruire agevolmente di un bus che l’ha accompagnata durante la trasferta pistoiese”.

“Complimenti a tutta la squadra Baskin Fiumicino – concludono -, ai tecnici, ai dirigenti e soprattutto agli atleti, testimoni diretti di un percorso sportivo e solidale, costituito da relazioni affettive, creatività, comunicazione, valorizzazione delle ricchezze personali e delle differenze, intese come capacità individuali e di gruppo”.

