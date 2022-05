Ostia, il lavatoio in mansarda è la base dello spaccio protetto da vedette: pusher in manette

Ostia – I poliziotti del X Distretto Lido di Roma, al termine di un’articolata attività di indagine, hanno individuato in un lavatoio/mansarda, modificato ad arte con inferiate e protetto da vedette, la base di spaccio di un 35enne già noto negli uffici di via Genovese Zerbi.

I poliziotti, seppur con molta difficoltà, sono riusciti a documentare lo spaccio ed hanno fatto irruzione nel lavatoio. Nonostante il 35enne ed un suo complice 22enne avessero tentato di occultare tutte le prove, alcuni frammenti cocaina, 440 euro ed alcuni grammi di hashish sono stati comunque recuperati.

I 2 sono stati arrestati e dopo aver convalidato l’operato della PG, il Tribunale di Roma, ha disposto per il 35enne gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; il 22enne, invece, dovrà presentarsi giornalmente in un Ufficio di polizia.

Gli agenti del commissariato Spinaceto, intuendo che un 35 enne, già in precedenza indagato per reati simili, potesse detenere della droga, hanno perquisito con un escamotage il suo appartamento trovando pochi grammi di hashish, 57 grammi di cocaina e 740 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato ed all’esito dell’udienza di convalida è stato destinato agli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

