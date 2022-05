Pugiltato Elite, Irma Testa vola in semifinale ai Mondiali

Vola in semifinale il bronzo olimpico dell’Italia Team a Tokyo. Irma Testa impone ancora il suo pugilato ai Mondiali in svolgimento a Istanbul. L’Italia sta proseguendo con fierezza il torneo e lo fa grazie alle sue Amazzoni del ring.

Testa ha vinto per 4 a 1 con l’uzbeka Turdibekova nei 57 kg e tornerà in gara mercoledì 18 maggio. Intanto oggi saliranno sul ring Alessia Mesiano e Giordana Sorrentino nelle rispettive categorie di peso, per i quarti di finale.

(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

