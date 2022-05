Latina – Il Commissario Capo della Polizia di Stato, il dottor Stefano Cilli è il nuovo Dirigente della Digos di Latina.

Nato a Pescara nel 1986, si è arruolato nella Polizia di Stato nel 2009; ha quindi conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2016 e, al termine del corso di formazione per Funzionari presso l’Istituto Superiore della Polizia di Stato, ha assunto l’incarico di Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Perugia, occupandosi prevalentemente del delicato settore delle armi. Nel 2021 è stato trasferito alla Questura di Benevento dove ha diretto la Digos e, dalla data odierna, assume analogo incarico presso la Questura di Latina. Il nuovo funzionario è stato ricevuto dal Questore Michele Maria Spina, che gli ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link