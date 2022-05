“Allarme, barca a fuoco nella Darsena”: il 18 maggio l’esercitazione interforze a Fiumicino

Fiumicino – La Capitaneria di Porto di Roma, nell’ambito delle attività addestrative previste per il 2022, coordinerà un’esercitazione complessa antincendio che avrà luogo mercoledì 18 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 11:00 circa, nella Darsena del Porto Canale di Fiumicino, presso i pontili in concessione.

L’esercitazione prevedrà la simulazione di un incendio divampato a bordo di un’unità da diporto ormeggiata presso la Darsena del Porto Canale. All’attività addestrativa, svolta con la collaborazione dei concessionari dei pontili, parteciperanno, oltre al personale della Guardia Costiera, unità dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana sotto il coordinamento dell’ARES 118, delle Forze di Polizia, nonché il rimorchiatore “Ariete”.

L’evento esercitativo ha lo scopo di mantenere elevato l’addestramento del personale della Guardia Costiera a fronteggiare con tempestività ed efficacia la specifica emergenza simulata, e di testare il livello di coordinamento con le diverse Amministrazioni preposte a gestire un evento analogo a quello ipotizzato, ciascuno per i profili di competenza, tenendo conto delle necessarie interazioni che caratterizzano la gestione di scenari emergenziali complessi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link