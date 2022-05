Giornata Internazionale contro l’omofobia 2022: perché si celebra il 17 maggio

L’amore è amore in tutte le sue sfumature. E il 17 maggio di ogni anno è stato scelto come data per gridare al mondo interno un “no” contro l’omofobia. La Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia , infatti, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare contro la discriminazione dovuta all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Oggi la giornata assume un valore ancora più significativo, con il procedimento del disegno di legge Zan, che ha provocato polemiche e divisioni all’interno del Parlamento stesso, è che non è stato approvato. Obbiettivo della giornata è, infatti, anche quello di riflettere a che punto siamo in Italia e nel mondo nel contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

La Giornata, soprattutto per le scuole, è un’occasione per approfondire con i propri studenti i temi legati alla lotta alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ma anche per promuovere eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell’omofobia.

La Giornata, è stata ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie, il Dizionario dell’omofobia. La ricorrenza è promossa ogni anno dal Comitato Internazionale per la Giornata contro l’Omofobia e la Transfobia e riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite.

E’ stato scelto proprio il 17 maggio, perché è la ricorrenza dalla rimozione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità avvenuta nel 1990.

