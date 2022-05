Maxi blitz a Palermo, Tirrito: “Bene gli arresti, ma resta la piaga dell’immobilismo della politica nel contrasto alla mafia”

“31 arresti per mafia: è il bollettino del maxi blitz operato dalle Forze dell’Ordine questa mattina, 17 maggio 2022, a Palermo, grazie a cui 29 persone sono finite in carcere e 2 ai domiciliari. Lunga la lista delle accuse: associazione di tipo mafioso, stupefacenti, armi”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I. , il Comitato dei collaboratori di giustizia.

“Tutti volti noti – spiega Tirrito – quelli delle famiglie coinvolte nel maxi blitz: si tratta delle famiglie mafiose dei mandamenti di Ciaculli e Brancaccio, che comprendono clan come Corso dei Mille e Roccella, “custodi” di veri arsenali di armi a Ciaculli. Doloroso è ricordare che proprio a Brancaccio è stato ucciso padre Puglisi, un grande uomo a cui ero molto legata”.

“Quanto sangue deve essere ancora versato? Quanti soprusi, minacce, estorsioni dobbiamo ancora essere costretti a vedere e subire? Se da un lato non possiamo che plaudire a Polizia e Carabinieri per l’eccellente operazione svolta, che ha permesso di fare luce sull’organigramma delle famiglie coinvolte, – sottolinea Tirrito – dall’altro l’evidente immobilismo del sistema politico nei confronti del contrasto alle organizzazioni criminali rappresenta l’ennesimo pugno nello stomaco: la mafia c’è, sappiamo chi c’è dietro, ma si fa ancora troppo poco per contrastare il suo operato”.

“L’attività investigativa e l’impegno dei magistrati è lodevole, – conclude Tirrito – ma le notizie di arresti per mafia testimoniano il fatto che la lotta è ancora lunga, bisogna stare ancora in trincea, ma bisogna combattere uniti: non è possibile abbandonare le Forze dell’Ordine in prima linea. Soprattutto in questo momento, in cui ricorre il trentennale delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio”.

(Il Faro online)

