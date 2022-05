Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Sarà sempre l’anticiclone a dettar legge nel corso della settimana alle latitudini centrali e meridionali del Continente, supportato da calde correnti che affluiscono dal Nord Africa. Fino a metà settimana il tempo sull’Italia si manterrà in prevalenza soleggiato con clima caldo, tipicamente estivo nonostante il calendario, con picchi anche superiori a 30°C. Tuttavia sarà sempre in agguato una certa instabilità pomeridiana in prossimità delle zone di montagna, caratterizzata dalla formazione di alcuni rovesci o focolai temporaleschi che cercheranno localmente di sconfinare all’alta Val Padana, prima di esaurirsi nel corso della serata. In particolare mercoledì, quando la coda di un fronte diretto verso i Balcani attiverà una certa instabilità diurna anche sulle zone interne del Centro-Sud Italia, con il temporaneo flusso nordorientale che spingerà rovesci e qualche temporale verso gli entroterra tirrenici.

METEO MARTEDI’ 17 MAGGIO. La giornata comincerà all’insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi con alcune velature in transito al Nord. Nel pomeriggio si assisterà alla consueta formazione di nubi cumuliformi sulle zone di montagna, ma che non daranno luogo a fenomeni di rilievo sulle zone alpine. Qualche rovescio è atteso invece sull’Appennino meridionale, specie su quello campano-lucano, in esaurimento in serata. Altrove continuerà a prevalere la stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 32/33°C su Val Padana, interne laziali, Tavoliere e Materano.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata caratterizzata ancora da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, per cieli sereni o leggermente velati su Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio possibilità di isolata variabilità a ridosso dell’Appennino, ma con basso rischio di precipitazioni, se non locali sui crinali del basso Lazio. Clima caldo, massime prossime ai +30/+32°C in pianura o nelle valli interne. Venti deboli in regime di brezza. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Prosegue la fase stabile e prevalentemente soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con alta pressione e cieli sereni o temporaneamente velati per il transito di innocua nuvolosità stratificata. Clima caldo con temperature massime in aumento su valori estivi; punte di 28-31°C sulle pianure dell’entroterra tra Lazio e Umbria, in ulteriore aumento nel corso della settimana. Ventilazione a regime di brezza termica, moderata di Maestrale sulle coste specie laziali. Possibile progressivo e maggiore coinvolgimento dell’instabilità di calore a ciclo pomeridiano sulle aree interne anche collinari e pianeggianti dal 18 maggio. (Fonte: 3B Meteo)

