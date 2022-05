Sono tantissime le persone e soprattutto sono tantissimi i professionisti che potrebbero avere la necessità di utilizzare i programmi Office e, a tal proposito sarebbe bene chiedere una consulenza ad un esperto di informatica che consigli su quali siano i più utili. Difatti, siamo in tanti a conoscere i programmi di base, anche rispetto a questi solo pochi campi di applicazione, mentre andiamo ad affrontare un argomento che in realtà è un mondo ben più vasto di così. Per quanto riguarda i programmi principali, quelli che sono utili anche se a casa abbiamo dei figli che studiano e che potrebbero doverli utilizzare, sono sicuramente Microsoft Word, Excel, Power Point, OneNote. Senza dimenticare sicuramente il famoso Outlook, probabilmente il primo programma che è stato utilizzato da tutti per accedere e utilizzare una posta elettronica. Diciamo che attraverso questo pacchetto base è possibile andare a scrivere, creare dei documenti di testo, andare a creare delle tabelle o dei fogli elettronici e di calcolo, strutturare una presentazione multimediale che vada anche ad includere, magari, transizioni di immagini oltre che suoni e animazioni. Insomma, andando a strutturare un nostro pacchetto di programmi Office possiamo avere davvero una serie di servizi completi, che ci consentano di utilizzare i nostri dispositivi in maniera rapida, efficace ed intuitiva grazie anche agli aggiornamenti recenti che sono volti a migliorare le prestazioni.

Le possibilità di acquisto sono diverse e ci sono anche degli strumenti gratuiti, ma per tutti coloro che sono a digiuno di informatica potrebbe essere utile farsi aiutare da qualcuno che possa intervenire laddove non sappiamo come fare.

Scegliere il programma di Office giusto per quello che ci serve

Una delle abilità che si deve assolutamente acquisire è quella di andare a conoscere abbastanza bene il pacchetto Office per poter capire quale programma sia quello più adatto alle nostre esigenze.

O quali programmi, se si trattasse di più di uno.

Naturalmente, come tutte le cose, più cercheremo di acquisire un automaticità rispetto all’utilizzo, più tenderemo ad imparare, anche se ci vorrebbe un infarinatura di base per conoscere le modalità di utilizzo principali, affinché non ci rimangono oscuri dei passaggi molto importanti che ci facciano puoi perdere tempo magari utilizzando delle strategie alternative più lunghe.

Una volta raggiunto il grado di conoscenza che ci serve, perché non dobbiamo per forza diventare degli esperti ma semplicemente imparare ad utilizzare uno strumento al meglio rispetto all’obiettivo che vogliamo raggiungere, avremo tutto ciò che ci serve per implementare la nostra produttività.

Sicuramente il programma di Office più utilizzato in ambito professionale è Excel.

Questo perché non solo presenta dei fogli di calcolo che in automatico svolgono delle elaborazioni complesse da questo punto di vista, ma consente anche di andare a creare delle tabelle, di fare un’attenta analisi di una serie di dati importanti rispetto la nostra attività e di costruire dei grafici che siano visibilmente efficaci. Ci sono anche strumenti molto più semplici, alla portata di una studente anche piuttosto giovane, come ad esempio One Note che è semplicemente un blocco note dove è possibile prendere appunti anche in maniera piuttosto rapida e si rivela un programma piuttosto snello.