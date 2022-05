Il recupero dati computer e può essere fatto solo da un centro assistenza specializzato nelle questioni informatiche soprattutto altro che riguarda Appunto non mette in cui bisogna recuperare dei dati perché l‘hard disk si è rotto.

Di solito queste aziende possono contare su laboratori informatici che servono appunto per recuperare file da pen drive ,ma anche HD esterni o hard disk rotti.Questo potrebbe succedere per vari motivi che si può rompere anche perché ci sono dei fulmini o anche per delle cadute a terra o degli shock :quindi quando il disco esterno si guasta per rivolgersi a specialisti e professionisti di questo tipo di lavoro e che seguono quotidianamente questi riparazioni da tanto tempo perché ha l’esperienza per risolvere tutti i tipi di problemi e ti faranno cambiare idea sul discorso di fare operazioni fai da te.

L’impulso del fai da te è comprensibile e anzi va a condizionare tutte quelle persone che amano i computer che pensano di potercela fare a da aggiustarli anche si parla di un hard disk rotto perché ritengono di avere le giuste conoscenze però purtroppo spesso questa si rivelerà un’illusione anche se in buona fede perché magari lo scopo è quello di risparmiare o di perdere meno tempo però i danni possono essere notevoli e così lo spreco economico anche perché un disco rigido è molto delicato e quindi deve essere trattato da chi ha molti anni di esperienza come quelli che lavorano nei centri di assistenza.

Secondo gli esperti infatti specialmente in alcune circostanze il recupero dei dati fatto in autonomia non può riuscire nemmeno a chi utilizza un software di recupero del disco rigido.

Altre cose da sapere sull’argomento

Non è molto difficile capire che disco rigido è un problema perché nel momento in cui ci accorgiamo che emette un segnale acustico, oppure emette fumo, sono segnali che l’unità ha avuto un guasto grave e bisogna quindi richiedere l’aiuto di un centro assistenza professionale.

Secondo gli esperti in questo caso la prima cosa da fare è spegnere subito l’unità per evitare danni ulteriore al proprio PC e propri dati e quindi bisogna mandare tutto agli esperti di assistenza informatica che dovranno fare una valutazione gratuita e dare al cliente un preventivo senza impegno, in modo che si possa rendere conto delle tempistiche che ci vogliono e di quanto andrebbe a spendere.

Teniamo presente che chi lavora in un centro di assistenza ha molta esperienza relativamente agli errori dei computer e quindi riescono a recuperare i file e le informazioni in maniera efficace anche se si tratta di pen drive .

Anche se comunque quando c’è un hard disk rotto il problema può essere molto complesso, nel senso che ci sono moltissimi produttori diversi di computer e quindi le configurazioni del server sono sempre differenti.

Quindi il tecnico dovrà valutare il disco rigido per capire cosa non funziona e poi mandare un preventivo forfettario del cliente per il recupero dei dati dell’hard disk rotto perché non è sempre una cosa grave o in alcuni casi può essere sono una cosa temporanea però bisogna valutare