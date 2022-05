Roma – Queste sono le spettacolari immagini dell’eclissi totale di luna del 16 maggio 2022 vista e immortalata da Marina di San Nicola, in provincia di Roma, dal Gruppo Astrofili Palidoro. Gli autori delle foto sono Giuseppe Conzo, Gabriele Spaziani, Francesco Orfino e Chiara Tronci.

L’eclissi di luna sul mare

La foto mostra la luna parzialmente oscurata e l’ombra della Terra che viene prodotta sul nostro satellite è visibile sul lato sinistro del disco lunare come un “alone” rosso. La luna, anche se molto meno luminosa di una luna piena perché parzialmente eclissata mostra il suo vistoso riflesso nel mare e ad arricchire la foto c’è ancora qualche stella visibile nella parte alta del cielo, ormai schiarito dall’alba. Gli autori di questa impresa sono Giuseppe Conzo, Gabriele Spaziani, Chiara Tronci e Francesco Orfino che hanno impiegato più macchine fotografiche in contemporanea per l’ottenimento di tale risultato. Il luogo di ripresa è Marina di San Nicola sul litorale romano.

