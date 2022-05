Tassisti “a caccia” di clienti all’aeroporto di Fiumicino: nuova raffica di multe

Fiumciino – Nell’ambito dei servizi di controllo che la Polizia Locale della Capitale sta portando avanti per contrastare i fenomeni di abusivismo ed altri comportamenti illeciti legati al servizio TAXI ed NCC nei pressi dell’Aeroporto di Fiumicino, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), diretti dal Dott. Maurizio Maggi, hanno sorpreso due persone che offrivano illecitamente un servizio taxi ai passeggeri in uscita dal terminal. I due uomini, di nazionalità italiana di 41 e 60 anni, una volta intercettati, sono stati identificati. Per loro scattate sanzioni per un importo superiore di oltre 4.000 euro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link